Легионер «Локо» из США Хантер рассказал, о чём думал в четвёртой четверти матча с «Пармой»

Легионер «Локо» из США Хантер рассказал, о чём думал в четвёртой четверти матча с «Пармой»
31-летний американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал, о чём думал в четвёртой четверти матча с пермским клубом «Бетсити Парма» (93:80).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 80
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Хантер - 17, Мур - 16, Мартин - 12, Ищенко - 8, Хаджибегович - 8, Темиров - 5, Квитковских - 4, Коско, Попов, Шеянов, Коновалов
Бетсити Парма: Адамс - 20, Фирсов - 14, Свинин - 9, Адамс - 9, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 7, Ильницкий - 3, Минченко, Стафеев, Егоров, Захаров

«О том, что надо выйти и довести дело до победы. У меня были небольшие сложности с количеством фолов, но я знал, что нужен команде, особенно в борьбе на щитах. Поэтому постарался отыграть максимально собранно.
Говорите, тот эпизод со мной и судьями в третьей четверти выглядел угрожающе? Но не собирался ни с кем выяснять отношения! Просто хотел уточнить пару нюансов. Меня нередко пытаются выставить излишне агрессивным, даже злобным, но я всегда держу эмоции под контролем, задача у меня всегда одна – победить. А из ошибок прошлого умею извлекать правильные уроки. Предположу, что матч №2 будет ещё жёстче. Обе команды посмотрят видео, сделают какие-то свои выводы. Наша задача – провести и эту игру лучше соперника», — сказал Хантер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Когда есть такой капитан, ничего не страшно. «Локо» оказался сильнее «Пармы»
Когда есть такой капитан, ничего не страшно. «Локо» оказался сильнее «Пармы»
