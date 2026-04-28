Легионер «Локо» из США Хантер рассказал, о чём думал в четвёртой четверти матча с «Пармой»

31-летний американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал, о чём думал в четвёртой четверти матча с пермским клубом «Бетсити Парма» (93:80).

«О том, что надо выйти и довести дело до победы. У меня были небольшие сложности с количеством фолов, но я знал, что нужен команде, особенно в борьбе на щитах. Поэтому постарался отыграть максимально собранно.

Говорите, тот эпизод со мной и судьями в третьей четверти выглядел угрожающе? Но не собирался ни с кем выяснять отношения! Просто хотел уточнить пару нюансов. Меня нередко пытаются выставить излишне агрессивным, даже злобным, но я всегда держу эмоции под контролем, задача у меня всегда одна – победить. А из ошибок прошлого умею извлекать правильные уроки. Предположу, что матч №2 будет ещё жёстче. Обе команды посмотрят видео, сделают какие-то свои выводы. Наша задача – провести и эту игру лучше соперника», — сказал Хантер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.