Винс Хантер: «Парма» дала нам хороший бой, но нам удалось быть жёстче, чем соперник

31-летний американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер высказался насчёт матча с пермским клубом «Бетсити Парма», который завершился в пользу краснодарского коллектива со счётом 93:80.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 80
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Хантер - 17, Мур - 16, Мартин - 12, Ищенко - 8, Хаджибегович - 8, Темиров - 5, Квитковских - 4, Коско, Попов, Шеянов, Коновалов
Бетсити Парма: Адамс - 20, Фирсов - 14, Свинин - 9, Адамс - 9, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 7, Ильницкий - 3, Минченко, Стафеев, Егоров, Захаров

– Игра получилась сложной, как мы и предполагали. «Парма» весь сезон давала нам хороший бой, сегодня вышло так же. Наш план на игру заключался в том, чтобы быть жёстче, чем соперник. Думаю, нам это удалось.

– Почему едва не позволили сопернику отыграть «–24»?
– Любой матч состоит из отрезков, когда то одна команда лучше, то другая. На мой взгляд, в итоге нам удалось хорошо сдержать рывок соперника. В первую очередь за счёт командной игры, — сказал Хантер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

