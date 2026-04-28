Винс Хантер: «Парма» дала нам хороший бой, но нам удалось быть жёстче, чем соперник

31-летний американский центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер высказался насчёт матча с пермским клубом «Бетсити Парма», который завершился в пользу краснодарского коллектива со счётом 93:80.

– Игра получилась сложной, как мы и предполагали. «Парма» весь сезон давала нам хороший бой, сегодня вышло так же. Наш план на игру заключался в том, чтобы быть жёстче, чем соперник. Думаю, нам это удалось.

– Почему едва не позволили сопернику отыграть «–24»?

– Любой матч состоит из отрезков, когда то одна команда лучше, то другая. На мой взгляд, в итоге нам удалось хорошо сдержать рывок соперника. В первую очередь за счёт командной игры, — сказал Хантер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.