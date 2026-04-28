«Орландо» вновь обыграл «Детройт» и сделал счёт в серии 3-1

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 94:88. Счёт в серии стал 3-1.

Самым результативным в составе победителей стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 22 очка и пять подборов. Дабл-дабл оформил центровой Уэнделл Картер — 12 очков, 11 подборов и четыре передачи.

Лучшую результативность у «Детройта» показал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 25 очков. Также в его активе девять подборов.

Следующий матч между командами состоится в ночь на среду в Детройте.

В регулярном чемпионате «Детройт» занял первое место в Восточной конференции. «Орландо» финишировал на восьмом месте на Востоке.