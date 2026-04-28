УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Орландо Мэджик — Детройт Пистонс, результат матча 28 апреля 2026, счет 94:88, плей-офф НБА 2025-2026

«Орландо» вновь обыграл «Детройт» и сделал счёт в серии 3-1
Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 94:88. Счёт в серии стал 3-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 88
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Бейн - 22, Вагнер - 19, Банкеро - 18, Картер - 12, Кэйн - 8, Да Силва - 6, Саггс - 5, Блэк - 2, Битадзе - 2, Картер, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 20, Дюрен - 12, Стюарт - 8, Робинсон - 7, Томпсон - 6, Грин - 5, Дженкинс - 3, Леверт - 2, Холланд, Рид, Ланир, Сассер, Хаертер, Смит

Самым результативным в составе победителей стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 22 очка и пять подборов. Дабл-дабл оформил центровой Уэнделл Картер — 12 очков, 11 подборов и четыре передачи.

Лучшую результативность у «Детройта» показал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 25 очков. Также в его активе девять подборов.

Следующий матч между командами состоится в ночь на среду в Детройте.

В регулярном чемпионате «Детройт» занял первое место в Восточной конференции. «Орландо» финишировал на восьмом месте на Востоке.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
