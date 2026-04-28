УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Финикс Санз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 28 апреля 2026, счет 122:131, плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА и закрыла серию со счётом 4-0
Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой гостей со счётом 131:122. «Оклахома» закрыла серию со счётом 4-0.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 24, Брукс - 23, Грин - 23, Гиллеспи - 20, Аллен - 12, О'Нил - 8, Игодаро - 8, Малуач - 2, Буей - 2, Данн, Коффи, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 24, Митчелл - 22, Хартенштайн - 18, Карузо - 14, Уоллес - 10, Джо - 6, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Дорт - 1, Маккейн, Уильямс, Топич

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал защитник Коллин Гиллеспи, набрав 20 очков.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Финикс» финишировал на седьмом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».

