«Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА и закрыла серию со счётом 4-0

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой гостей со счётом 131:122. «Оклахома» закрыла серию со счётом 4-0.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал защитник Коллин Гиллеспи, набрав 20 очков.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Финикс» финишировал на седьмом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».