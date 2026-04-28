«Денвер» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА и сократил счёт в серии. У Йокича — трипл-дабл

В ночь на 28 апреля на стадионе «Болл-Арена» в Денвере завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Матч закончился со счётом 125:113 в пользу хозяев. Счёт в серии 3-2 всё ещё в пользу «Миннесоты».

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 27 очков, 12 подборов и 16 передач.

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал форвард Джулиус Рэндл, набравший 27 очков, также на его счету девять подборов и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 30 апреля в Миннесоте.

В регулярном чемпионате «Наггетс» заняли третье место в Западной конференции. «Тимбервулвз» финишировали на шестом месте на Западе.