Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 28 апреля 2026, счет 125:113, плей-офф НБА 2025-2026

«Денвер» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА и сократил счёт в серии. У Йокича — трипл-дабл
В ночь на 28 апреля на стадионе «Болл-Арена» в Денвере завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Матч закончился со счётом 125:113 в пользу хозяев. Счёт в серии 3-2 всё ещё в пользу «Миннесоты».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 24, Джонс - 20, Джонсон - 18, Браун - 9, Валанчюнас - 9, Хардуэй-младший - 8, Браун - 7, Джонс - 3, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Досунму - 18, Шеннон - 15, Хиланд - 15, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Конли - 4, Андерсон - 4, Гобер - 3, Беранже - 2, Филлипс, Инглс, Пуллин, Кларк

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 27 очков, 12 подборов и 16 передач.

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал форвард Джулиус Рэндл, набравший 27 очков, также на его счету девять подборов и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 30 апреля в Миннесоте.

В регулярном чемпионате «Наггетс» заняли третье место в Западной конференции. «Тимбервулвз» финишировали на шестом месте на Западе.

