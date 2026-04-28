Купер Флэгг признан новичком года НБА

Комментарии

19-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, был признан лучшим новичком сезона-2025/2026.

Купер Флэгг стал вторым после Майкла Джордана новичком, который по итогам сезона стал лидером в своей команде по общему количеству набранных очков, подборов, результативных передач и перехватов с тех пор, как в сезоне-1973/1974 годах начали фиксировать перехваты.

Лучшего новичка выбирала группа из 100 человек, а главным конкурентом Купера был форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел. Суммарно игрок «Далласа» набрал 412 очков, а его визави из «Шарлотт» — 386. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — третий (96 баллов).

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Чемпионы НБА катком прошли первый раунд. Результат серии говорит сам за себя — 4-0
Чемпионы НБА катком прошли первый раунд. Результат серии говорит сам за себя — 4-0
