Купер Флэгг признан новичком года НБА

19-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, был признан лучшим новичком сезона-2025/2026.

Купер Флэгг стал вторым после Майкла Джордана новичком, который по итогам сезона стал лидером в своей команде по общему количеству набранных очков, подборов, результативных передач и перехватов с тех пор, как в сезоне-1973/1974 годах начали фиксировать перехваты.

Лучшего новичка выбирала группа из 100 человек, а главным конкурентом Купера был форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел. Суммарно игрок «Далласа» набрал 412 очков, а его визави из «Шарлотт» — 386. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — третий (96 баллов).