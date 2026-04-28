Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Расписание матчей плей-офф баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 28 апреля:

19:00 мск — УНИКС — МБА-МАИ (счёт в серии 1-0);
20:00 мск — «Зенит» — «Уралмаш» (счёт в серии 0-1).

В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС сыграет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сразится с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
