НБА и ФИБА рассматривают заявки от потенциальных владельцев команд для новой лиги в Европе

Сейчас НБА и ФИБА изучают предложения от групп, которые хотят получить франшизы в новом турнире в Европе. Интерес проявили несколько потенциальных инвесторов во всех 12 городах, которые лига рассматривает как базовые.

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум заявил, что в ассоциации и ФИБА «очень, очень довольны» уровнем интереса к проекту. Новая лига может стартовать уже в октябре 2027 года.

«Сейчас мы находимся на этапе отбора заявок, сокращаем список кандидатов и продолжаем выстраивать партнёрство с подходящими людьми на этих рынках. Мы надеемся договориться с Евролигой о правильной системе и правильной структуре. Это наша цель в дальнейшей работе с ними. Мы считаем это глобальной возможностью и хотим использовать европейскую баскетбольную культуру и любовь Европы к этой игре. Это не попытка НБА прийти в Европу и бороться с существующими турнирами. Это будет европейская лига, созданная европейцами, вместе с европейцами и нашими партнёрами из ФИБА», — приводит слова Тейтума портал AP News.

Среди возможных стран-хозяек проекта называют Великобританию (вероятно, Лондон и Манчестер), Францию (Париж и Лион), Испанию (Мадрид и Барселона), Италию (Рим и Милан), Германию (Мюнхен и Берлин), Грецию (Афины) и Турцию (Стамбул).