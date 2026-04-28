Евролига: расписание матчей плей-офф на 28 апреля

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей плей-офф баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 28 апреля

Комментарии

Во вторник, 28 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится первый игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание плей-офф на 28 апреля:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Жальгирис»;
21:00 мск — «Олимпиакос» — «Монако»;
21:45 мск — «Валенсия» — «Панатинаикос».

Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче», который в прошлом сезоне в рамках «Финала четырёх» обыграл «Монако» в решающем матче турнира. Бронзовые медали по итогам сезона завоевал греческий «Олимпиакос».

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android