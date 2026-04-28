Евролига: расписание матчей плей-офф на 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится первый игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание плей-офф на 28 апреля:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Жальгирис»;

21:00 мск — «Олимпиакос» — «Монако»;

21:45 мск — «Валенсия» — «Панатинаикос».

Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче», который в прошлом сезоне в рамках «Финала четырёх» обыграл «Монако» в решающем матче турнира. Бронзовые медали по итогам сезона завоевал греческий «Олимпиакос».