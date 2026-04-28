Во вторник, 28 апреля, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится второй матч финальной серии плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Расписание финальной серии на 28 апреля:

20:30 мск — «Бурк» — «Бешикташ».

В первом матче серии, который прошёл 22 апреля в Турции на стадионе BJK GAIN, французский коллектив одержал победу со счётом 72:60 (18:10; 17:16; 20:15; 17:19) и вышел вперёд. «Бурк» в случае сегодняшней победы над «Бешикташем» станет чемпионом турнира. Если же турецкие игроки одержат победу, то 1 мая будет сыгран третий, решающий матч.

«Бешикташ» стал победителем группы В в регулярном чемпионате, а «Бурк» в этой же группе занял второе место.