«Фенербахче» — «Жальгирис»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Во вторник, 28 апреля, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится первый игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием турецкого клуба «Фенербахче» и литовского коллектива «Жальгирис» из Каунаса. Матч начнётся в 20:45 мск.

Матчи 1/4 финала Евролиги пройдут до трёх побед в серии.

«Фенербахче» по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 занял четвёртое место, одержав 24 победы при 14 поражениях в 38 матчах. Литовский коллектив оказался пятым — 23 победы и 15 поражений.