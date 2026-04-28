Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На драфт НБА заявилось рекордно малое количество игроков, повторился показатель 2003 года

На драфт НБА заявилось рекордно малое количество игроков, повторился показатель 2003 года
Комментарии

На драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году заявилось рекордно малое количество игроков с 2003 года, сообщил журналист Джонатан Гивони из Draft Express.

«NIL-контракты переворачивает драфт НБА с ног на голову. По данным НБА, на драфт 2026 года подал заявки всего 71 игрок. В прошлом году их было 106, а в 2021-м — 363. Это самый низкий показатель количества с 2003 года (71). Звёзды студенческого баскетбола в подавляющем большинстве остаются в колледже», — написал Гивони в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко подал заявку на участие в драфте-2026.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android