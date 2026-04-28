На драфт НБА заявилось рекордно малое количество игроков, повторился показатель 2003 года

На драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году заявилось рекордно малое количество игроков с 2003 года, сообщил журналист Джонатан Гивони из Draft Express.

«NIL-контракты переворачивает драфт НБА с ног на голову. По данным НБА, на драфт 2026 года подал заявки всего 71 игрок. В прошлом году их было 106, а в 2021-м — 363. Это самый низкий показатель количества с 2003 года (71). Звёзды студенческого баскетбола в подавляющем большинстве остаются в колледже», — написал Гивони в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко подал заявку на участие в драфте-2026.