Гилджес-Александер высказался о будущем сопернике «Оклахомы» в плей-офф

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поделился мнением о следующем сопернике команды после победы над «Финикс Санз» в первом раунде плей-офф со счётом 4-0.

«Я уже смотрю серию между «Лейкерс» и «Хьюстоном». Просто продолжаю смотреть, изучаю обе команды — их сильные и слабые стороны. «Хьюстон» выделяется защитой, а «Лейкерс» хороши в атаке. В любом случае против такой оппозиции ошибаться нельзя — понадобится сыграть на самом высоком уровне. Мы ни в коем случае не будем недооценивать будущего соперника», — сказал Гилджес-Александер.

Серия между «Лейкерс» и «Хьюстоном» продолжается. Прямо сейчас счёт в серии 3-1 в пользу калифорнийской команды. Ближайший матч между командами пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля в Лос-Анджелесе.