Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Гилджес-Александер высказался о будущем сопернике «Оклахомы» в плей-офф

Комментарии

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поделился мнением о следующем сопернике команды после победы над «Финикс Санз» в первом раунде плей-офф со счётом 4-0.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 24, Брукс - 23, Грин - 23, Гиллеспи - 20, Аллен - 12, О'Нил - 8, Игодаро - 8, Малуач - 2, Буей - 2, Данн, Коффи, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 24, Митчелл - 22, Хартенштайн - 18, Карузо - 14, Уоллес - 10, Джо - 6, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Дорт - 1, Маккейн, Уильямс, Топич

«Я уже смотрю серию между «Лейкерс» и «Хьюстоном». Просто продолжаю смотреть, изучаю обе команды — их сильные и слабые стороны. «Хьюстон» выделяется защитой, а «Лейкерс» хороши в атаке. В любом случае против такой оппозиции ошибаться нельзя — понадобится сыграть на самом высоком уровне. Мы ни в коем случае не будем недооценивать будущего соперника», — сказал Гилджес-Александер.

Серия между «Лейкерс» и «Хьюстоном» продолжается. Прямо сейчас счёт в серии 3-1 в пользу калифорнийской команды. Ближайший матч между командами пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля в Лос-Анджелесе.

