«Валенсия» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Во вторник, 28 апреля, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится первый игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием испанского клуба «Валенсия» и греческого коллектива «Панатинаикос» из Афин. Матч начнётся в 21:45 мск.

Испанский клуб, появившийся в Евролиге в сезоне-2025/2026 в качестве замены ушедшей «Альбе», стал одной из сенсаций регулярного чемпионата, где занял второе место, одержав 25 побед при 13 поражениях. «Панатинаикос» закончил регулярку седьмым и оказался на стадии плей-ин, где обыграл «Монако» и вышел в плей-офф.

Матчи 1/4 финала Евролиги пройдут до трёх побед в серии.