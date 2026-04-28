Радоньич рассказал, что нужно «Зениту» для реванша во втором матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Уралмаша» и объяснил, что петербургской команде необходимо изменить после поражения в первой встрече.

«Прежде всего, нам нужно сыграть лучше, чем вчера, причём в обоих компонентах игры. Конечно, действовать более уверенно в персональной защите.

В нападении нам нужно читать игру лучше, чем в первом матче. Также будет очень важно проводить гораздо больше времени на достаточно хорошем уровне в обеих половинах игры, чтобы контролировать ход матча», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.