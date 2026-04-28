Экс-игрок НБА Джонс станет первым признавшим свою вину в деле о незаконных азартных играх

Экс-игрок НБА Джонс станет первым признавшим свою вину в деле о незаконных азартных играх
Бывший игрок НБА Дэймон Джонс намерен признать себя виновным в рамках расследования незаконных азартных игр, в ходе которого было арестовано более 30 человек, о чём сообщили в издании AP News.

В статье говорится, что во вторник, 28 апреля, Джонс признает себя виновным в том, что он получал доход от договорных покерных игр и предоставлял спортивным бетторам закрытую медицинскую информацию о звёздах, включая сведения о состоянии здоровья своего бывшего партнёра по команде Леброна Джеймса, с которым играл в «Кливленд Кавальерс» с 2005 по 2008-й.

Джонс станет первым человеком, признавшим себя виновным в рамках расследования незаконных азартных игр, которое привело к аресту более 30 человек, включая предполагаемых мафиози и других баскетбольных деятелей. Ни один из других подсудимых на данный момент не изъявил желания признать себя виновным.

Сейчас читают:
Ставка не сыграла. «Хит» всё-таки расстаются с Розиром после скандала с азартными играми
Ставка не сыграла. «Хит» всё-таки расстаются с Розиром после скандала с азартными играми
