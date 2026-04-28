Вашингтон признан автором лучшего перформанса сезона в Единой лиге

Бывший защитник «Пари Нижний Новгород» Айзея Вашингтон получил награду за лучший индивидуальный перформанс сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба чемпионата.

Награду американцу принес матч с «Автодором», который состоялся 12 ноября. Во встрече, завершившейся победой нижегородцев со счётом 106:103, Вашингтон набрал 41 очко, сделал 10 подборов и 11 передач за 45 минут на площадке. Этот трипл-дабл стал 11-м в истории турнира.

Вашингтон стал автором единственного в Европе трипл-дабла с 40 и более очками с 2022 года. Также в том матче он установил рекорд Единой лиги по количеству бросков с игры (34) и обновил личный рекорд результативности за карьеру — 41 очко.

Американский баскетболист покинул «Пари НН» в январе этого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он провёл 19 матчей, в среднем набирая 15,1 очка, делая 5,9 передачи и 4,2 подбора.