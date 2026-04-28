Форвард «Локо» Квитковских прокомментировал победу над «Пармой» в первом матче 1/4 финала

Российский форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (93:80) в первом матче 1/4 финала.

— Матч, как ожидали, непростой. Начали мы здорово, агрессивно, с хорошей энергией и защитой. Бежали, все были в фокусе, отдавались на обеих сторонах площадки. Потом был спад небольшой. Такого, конечно, нельзя допускать, потому что в плей-офф любая команда может наказать за расслабленность. Но самое главное, что мы не опустили руки, продолжали хорошо защищаться, по-настоящему были едины. Даже несмотря на какие-то ошибки, поддерживали друг друга, и это дало результат. Мы выиграли, но это всего лишь одна игра.

— Тебе приходилось сегодня противостоять игрокам, которые заметно крупнее по габаритам? Как это ощущалось и что помогало справляться?

— Думаю, это только со стороны кажется, что они сильно крупнее. На самом деле нет какой-то большой разницы. Может быть, некоторые, как [Террелл] Картер, чуть поопытнее, но в целом особой разницы нет. Мы играем в командный баскетбол, и ты можешь противостоять как маленькому сопернику, так и большому, поэтому надо быть готовым ко всем, — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.