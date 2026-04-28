Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Йокич повторил рекорд Уэстбрука по трипл-даблам в истории НБА

Йокич повторил рекорд Уэстбрука по трипл-даблам в истории НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сравнялся с разыгрывающим «Сакраменто Кингз» Расселлом Уэстбруком по количеству трипл-даблов за карьеру с учётом встреч регулярного чемпионата и плей-офф.

После очередного достижения серб делит первое место в истории лиги по этому показателю. Рекордный трипл-дабл Йокич оформил в матче плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», завершив встречу с 27 очками, 12 подборами и 16 результативными передачами. Это его 221-й трипл-дабл.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 24, Джонс - 20, Джонсон - 18, Браун - 9, Валанчюнас - 9, Хардуэй-младший - 8, Браун - 7, Джонс - 3, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Досунму - 18, Шеннон - 15, Хиланд - 15, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Конли - 4, Андерсон - 4, Гобер - 3, Беранже - 2, Филлипс, Инглс, Пуллин, Кларк

В матче «Денвер» одержал победу со счётом 125:113. Теперь счёт в серии с «Тимбервулвз» — 2-3 в пользу команды из Миннеаполиса. Ближайшая игра пройдёт вечером 30 апреля.

