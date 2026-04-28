Йокич повторил рекорд Уэстбрука по трипл-даблам в истории НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сравнялся с разыгрывающим «Сакраменто Кингз» Расселлом Уэстбруком по количеству трипл-даблов за карьеру с учётом встреч регулярного чемпионата и плей-офф.

После очередного достижения серб делит первое место в истории лиги по этому показателю. Рекордный трипл-дабл Йокич оформил в матче плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», завершив встречу с 27 очками, 12 подборами и 16 результативными передачами. Это его 221-й трипл-дабл.

В матче «Денвер» одержал победу со счётом 125:113. Теперь счёт в серии с «Тимбервулвз» — 2-3 в пользу команды из Миннеаполиса. Ближайшая игра пройдёт вечером 30 апреля.