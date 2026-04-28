Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Скончался легендарный баскетболист Мончо Монсаливе

На 82-м году жизни скончался легендарный испанский баскетболист Хосе Мануэль «Мончо» Монсаливе, о чём сообщила пресс-служба команды Евролиги «Реал» Мадрид.

Мончо Монсаливе носил майку мадридского «Реала» на протяжении четырёх сезонов — с 1963 по 1967 год. За это время он выиграл девять титулов: три Кубка европейских чемпионов, три Лиги чемпионов и три кубка Испании.

Он представлял национальную команду Испании на международном уровне 61 раз и завоевал серебряную медаль на Средиземноморских играх 1963 года. После завершения карьеры игрока он сделал выдающуюся карьеру в качестве тренера клубов и национальных сборных, в числе которых «Барселона», «Монако», «Сарагоса», «Мурсия», «Марокко», «Тунис» и «Бразилия.

