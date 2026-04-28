Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Фил Джексон поддержал идею пересмотреть трёхочковую линию в НБА

13-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский тренер Фил Джексон отреагировал на слова главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра о возможном пересмотре роли трёхочковых бросков в НБА.

«Уже 15 лет я прошу комитет НБА по правилам расширить боковое пространство площадки. Трёхочковая линия в углу отодвигается на 7,24 метра, как и по центру», — написал Джексон на своей странице в X.

Ранее Керр заявил, что не поддерживает идею четырёхочкового броска, и даже допустил вариант с отказом от трёхочковой линии. По словам тренера «Голден Стэйт», современная аналитика сделала игру слишком предсказуемой: команды всё чаще атакуют либо из-под кольца, либо из углов, где трёхочковый бросок короче. Керр предположил, что без дуги баскетбол мог бы стать более разнообразным.

