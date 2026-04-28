Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
«Неудивительно, что проигрываем». Лидер «Детройта» Каннингем — об 1-3 в серии с «Орландо»

Разыгрывающий защитник команды НБА «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем высказался о третьем поражении в серии с «Орландо Мэджик» (88:94, счёт в серии 1-3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 88
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Бейн - 22, Вагнер - 19, Банкеро - 18, Картер - 12, Кэйн - 8, Да Силва - 6, Саггс - 5, Блэк - 2, Битадзе - 2, Картер, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 20, Дюрен - 12, Стюарт - 8, Робинсон - 7, Томпсон - 6, Грин - 5, Дженкинс - 3, Леверт - 2, Холланд, Рид, Ланир, Сассер, Хаертер, Смит

«Если честно, до начала серии такой результат стал бы для меня шоком. Но, учитывая то, как мы играем сейчас, этого явно недостаточно для побед на уровне НБА. Неудивительно, что мы проигрываем, когда показываем подобную игру. Да, потери — это очень неприятно. Во многом вина лежит на мне, и я сам недоволен своим выступлением.

Пусть у меня и набралась какая-то статистика, но я не делал того, что умею лучше всего, — не приносил команде той реальной пользы, которая от меня требуется, не был достаточно эффективен в быстрых атаках, а ведь именно в этом мой главный сильный компонент», — приводит слова Каннингема издание ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
