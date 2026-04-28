«Неудивительно, что проигрываем». Лидер «Детройта» Каннингем — об 1-3 в серии с «Орландо»

Разыгрывающий защитник команды НБА «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем высказался о третьем поражении в серии с «Орландо Мэджик» (88:94, счёт в серии 1-3).

«Если честно, до начала серии такой результат стал бы для меня шоком. Но, учитывая то, как мы играем сейчас, этого явно недостаточно для побед на уровне НБА. Неудивительно, что мы проигрываем, когда показываем подобную игру. Да, потери — это очень неприятно. Во многом вина лежит на мне, и я сам недоволен своим выступлением.

Пусть у меня и набралась какая-то статистика, но я не делал того, что умею лучше всего, — не приносил команде той реальной пользы, которая от меня требуется, не был достаточно эффективен в быстрых атаках, а ведь именно в этом мой главный сильный компонент», — приводит слова Каннингема издание ESPN.