Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания назвал точный срок, на который выбыл Энтони Эдвардс

Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания заявил, что 24-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, выступающий за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, выбыл минимум на две недели из-за повреждения колена.

Эдвардс получил повреждение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (112:96), в котором его коллектив одержал победу, и сделал счёт в серии 3-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Минувшей ночью «Денвер» на своём домашнем паркете нанёс поражение «Миннесоте» (125:113), которая выступала без Энтони и порвавшего ахиллово сухожилие в том же четвёртом матче серии Донте Дивинченцо.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 24, Джонс - 20, Джонсон - 18, Браун - 9, Валанчюнас - 9, Хардуэй-младший - 8, Браун - 7, Джонс - 3, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Досунму - 18, Шеннон - 15, Хиланд - 15, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Конли - 4, Андерсон - 4, Гобер - 3, Беранже - 2, Филлипс, Инглс, Пуллин, Кларк
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android