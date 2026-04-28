Чарания назвал точный срок, на который выбыл Энтони Эдвардс

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания заявил, что 24-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, выступающий за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, выбыл минимум на две недели из-за повреждения колена.

Эдвардс получил повреждение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (112:96), в котором его коллектив одержал победу, и сделал счёт в серии 3-1.

Минувшей ночью «Денвер» на своём домашнем паркете нанёс поражение «Миннесоте» (125:113), которая выступала без Энтони и порвавшего ахиллово сухожилие в том же четвёртом матче серии Донте Дивинченцо.