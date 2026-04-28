Чарания назвал точный срок, на который выбыл Энтони Эдвардс
Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания заявил, что 24-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, выступающий за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, выбыл минимум на две недели из-за повреждения колена.
Эдвардс получил повреждение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (112:96), в котором его коллектив одержал победу, и сделал счёт в серии 3-1.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Минувшей ночью «Денвер» на своём домашнем паркете нанёс поражение «Миннесоте» (125:113), которая выступала без Энтони и порвавшего ахиллово сухожилие в том же четвёртом матче серии Донте Дивинченцо.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 24, Джонс - 20, Джонсон - 18, Браун - 9, Валанчюнас - 9, Хардуэй-младший - 8, Браун - 7, Джонс - 3, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Досунму - 18, Шеннон - 15, Хиланд - 15, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Конли - 4, Андерсон - 4, Гобер - 3, Беранже - 2, Филлипс, Инглс, Пуллин, Кларк
