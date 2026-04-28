ЦСКА вернул из аренды 22-летнего россиянина в начале плей-офф Единой лиги

Молодой форвард Даниил Ключенков вновь присоединился к ЦСКА после выступления за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. В субботу баскетболист подключился к тренировкам армейской команды, сообщает пресс-служба московского клуба.

Концовку регулярного чемпионата Ключенков провёл в составе нижегородского клуба. В 15 матчах Единой лиги ВТБ форвард в среднем набирал 9,3 очка, делал 5,8 подбора и 1,3 перехвата за 26,6 минуты на площадке.

ЦСКА досрочно завершил регулярный чемпионат на первом месте с балансом 37 побед и три поражения. В четвертьфинале плей-офф армейцы встречаются с «Енисеем». Первый матч серии завершился уверенной победой московской команды со счётом 104:66. Следующая игра состоится 29 апреля.

«Пари НН» не сумел пробиться в плей-офф и завершил сезон на девятой строчке таблицы с балансом 12 побед и 28 поражений.