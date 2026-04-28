Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В деле Терри Розира появятся новые обвинения — источник

Комментарии

Прокуроры намерены расширить дело бывшего разыгрывающего «Майами Хит» Терри Розира, добавив к существующим пунктам обвинения в сговоре и отмывании денег новые эпизоды о взяточничестве и мошенничестве. Об этом защите игрока сообщили за два часа до заседания в федеральном суде Бруклина в понедельник, 27 апреля, сообщает Reuters.

По данным источника, новые обвинения связаны с тем, что Розир якобы лишал клуб «Шарлотт Хорнетс» и НБА «честных услуг», когда вступил в сговор с целью получения конкретного противоправного результата для финансовой выгоды знакомых и игроков на ставках. Окончательное решение о включении этих эпизодов в дело примет большое жюри после изучения новых улик.

Ранее, в декабре, 32-летний баскетболист не признал себя виновным по первоначальным обвинениям. Согласно версии следствия, в марте 2023 года, выступая за «Хорнетс», он предупредил знакомых игроков, что покинет встречу досрочно, после чего те сделали крупные ставки на его индивидуальную статистику.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android