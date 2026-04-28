В деле Терри Розира появятся новые обвинения — источник

Прокуроры намерены расширить дело бывшего разыгрывающего «Майами Хит» Терри Розира, добавив к существующим пунктам обвинения в сговоре и отмывании денег новые эпизоды о взяточничестве и мошенничестве. Об этом защите игрока сообщили за два часа до заседания в федеральном суде Бруклина в понедельник, 27 апреля, сообщает Reuters.

По данным источника, новые обвинения связаны с тем, что Розир якобы лишал клуб «Шарлотт Хорнетс» и НБА «честных услуг», когда вступил в сговор с целью получения конкретного противоправного результата для финансовой выгоды знакомых и игроков на ставках. Окончательное решение о включении этих эпизодов в дело примет большое жюри после изучения новых улик.

Ранее, в декабре, 32-летний баскетболист не признал себя виновным по первоначальным обвинениям. Согласно версии следствия, в марте 2023 года, выступая за «Хорнетс», он предупредил знакомых игроков, что покинет встречу досрочно, после чего те сделали крупные ставки на его индивидуальную статистику.