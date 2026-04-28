Опубликованы данные о призовых Евролиги по итогам регулярного сезона

Победитель регулярного чемпионата Евролиги-2025/2026, греческий «Олимпиакос», заработал € 2,4 млн. «Валенсия», получила € 2,1 млн, а «Реал», занявший третье место, — € 1,8 млн. Об этом сообщает Okko Basket.

Призовой фонд среди остальных клубов распределился следующим образом:

«Фенербахче» — € 1,5 млн;

«Жальгирис» — € 1,2 млн;

«Хапоэль» — € 1,05 млн;

«Панатинаикос» — € 900 тыс.;

«Монако» — € 750 тыс.;

«Барселона» — € 675 тыс.;

«Црвена Звезда» — € 600 тыс.;

«Дубай» — € 525 тыс.;

«Маккаби» — € 450 тыс.;

«Бавария» — € 375 тыс.;

«Олимпия» — € 300 тыс.;

«Партизан» — € 225 тыс.;

«Париж» — € 150 тыс.

«Баскония», «Анадолу Эфес» и АСВЕЛ не получили призовых по итогам регулярного сезона.