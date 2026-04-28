В «Чикаго» определились с кандидатами на пост исполнительного вице-президента

«Чикаго Буллз» активно продолжает поиски нового исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера, сообщает The Stein Line.

Генеральный менеджер «Миннесоты Тимбервулвз» Мэтт Ллойд, вице-президент по баскетбольным операциям «Атланты Хоукс» Брайсон Грэм и вице-президент по баскетбольным операциям «Детройт Пистонс» Деннис Линдси являются главными претендентами на пост вице-президента.

Инсайдер Джейк Фишер добавляет, что «Чикаго» также провёл собеседование с помощником генерального менеджера «Бостон Селтикс» Дэйвом Льюином, и Льюин прошёл в следующий раунд очных переговоров вместе с Ллойдом, Линдси и Грэмом.