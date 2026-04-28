Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Гилджес-Александер — о Диллоне Бруксе: отличный парень, несмотря на то что о нём говорят

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высоко оценил игру форварда «Финикс Санз» Диллона Брукса. «Оклахома» завершила серию первого раунда плей-офф НБА со счётом 4-0, одержав победу в четвёртом матче (131:122).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 24, Брукс - 23, Грин - 23, Гиллеспи - 20, Аллен - 12, О'Нил - 8, Игодаро - 8, Малуач - 2, Буей - 2, Данн, Коффи, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Холмгрен - 24, Митчелл - 22, Хартенштайн - 18, Карузо - 14, Уоллес - 10, Джо - 6, Уильямс - 3, Уиггинс - 2, Дорт - 1, Маккейн, Уильямс, Топич

«Отличный парень, несмотря на то что о нём говорят. Он действительно хороший человек, когда узнаёшь его поближе. Вся эта ерунда про «злодея» меня не волнует. Я точно знаю, кто такой Диллон. Он провёл адскую серию. Пусть продолжает становиться лучше, я горжусь им», — приводит слова Гилджес-Александера Oh No He Didn't.

В регулярном чемпионате Брукс провёл 56 встреч, набирая в среднем 20,2 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи за игру.

