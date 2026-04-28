Гилджес-Александер — о Диллоне Бруксе: отличный парень, несмотря на то что о нём говорят

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высоко оценил игру форварда «Финикс Санз» Диллона Брукса. «Оклахома» завершила серию первого раунда плей-офф НБА со счётом 4-0, одержав победу в четвёртом матче (131:122).

«Отличный парень, несмотря на то что о нём говорят. Он действительно хороший человек, когда узнаёшь его поближе. Вся эта ерунда про «злодея» меня не волнует. Я точно знаю, кто такой Диллон. Он провёл адскую серию. Пусть продолжает становиться лучше, я горжусь им», — приводит слова Гилджес-Александера Oh No He Didn't.

В регулярном чемпионате Брукс провёл 56 встреч, набирая в среднем 20,2 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи за игру.