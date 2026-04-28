«Ему нужно быть осторожнее». Дрэймонд Грин — о критике Удоки в адрес игроков «Хьюстона»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в адрес главного тренера «Хьюстон Рокетс» Име Удоки, который жёстко раскритиковал своих игроков после того, как они упустили победу в третьем матче первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:112) ОТ.

«Я бы просто предупредил Име, чтобы он был осторожен, потому что в нынешние времена мне самому пришлось учиться и иметь дело с молодыми парнями. Я видел, как ребята бросают тренера. Я видел это по всей лиге. Так что я бы посоветовал Име быть осторожнее. Думаю, его игроки наделали кучу ошибок, чтобы проиграть этот матч, но ты всё равно должен взять на себя часть ответственности за этот провал. А он этого не сделал. Возможно, он знает свою команду лучше, чем я, потому что они собрались и выиграли следующую встречу», — сказал Грин в своём подкасте на YouTube.