Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Ему нужно быть осторожнее». Дрэймонд Грин — о критике Удоки в адрес игроков «Хьюстона»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в адрес главного тренера «Хьюстон Рокетс» Име Удоки, который жёстко раскритиковал своих игроков после того, как они упустили победу в третьем матче первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:112) ОТ.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Клебер, Ривз

«Я бы просто предупредил Име, чтобы он был осторожен, потому что в нынешние времена мне самому пришлось учиться и иметь дело с молодыми парнями. Я видел, как ребята бросают тренера. Я видел это по всей лиге. Так что я бы посоветовал Име быть осторожнее. Думаю, его игроки наделали кучу ошибок, чтобы проиграть этот матч, но ты всё равно должен взять на себя часть ответственности за этот провал. А он этого не сделал. Возможно, он знает свою команду лучше, чем я, потому что они собрались и выиграли следующую встречу», — сказал Грин в своём подкасте на YouTube.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Лейкерс» могли закрыть серию, но вместо этого были разгромлены. Что произошло?
«Лейкерс» могли закрыть серию, но вместо этого были разгромлены. Что произошло?
