Никола Йокич повторил историческое достижение Леброна Джеймса в плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил очередное историческое достижение в плей-офф НБА, сообщает OptaSTATS.

В пятом матче серии первого раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» (125:113) сербский баскетболист набрал 27 очков, 12 подборов и 16 передач, оформив 20-й трипл-дабл с 20+ очками в плей-офф за карьеру. Йокич стал всего вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее это удавалось только Леброну Джеймсу (26 раз).

Кроме того, Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком по общему количеству трипл-даблов в регулярных сезонах и плей-офф — теперь у обоих по 221.

Во встрече «Денвер» одержал победу со счётом 125:113. Теперь счёт в серии с «Тимбервулвз» — 2-3 в пользу команды из Миннеаполиса.