Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
УНИКС — МБА-МАИ, результат матча плей-офф 28 апреля 2026, счет 83:63, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС уверенно обыграл МБА-МАИ во второй встрече четвертьфинала плей-офф Единой лиги
Комментарии

В Казани на арене «Баскет-холл» закончился второй матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором встречались местный УНИКС и московский клуб МБА-МАИ. Игра завершилась уверенной победой УНИКСа — 83:63. Счёт в серии — 2-0 в пользу УНИКСа.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 63
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 12, Швед - 10, Пьерр - 9, Беленицкий - 6, Д. Кулагин - 6, М. Кулагин - 6, Захаров - 5, Лопатин - 3, Манфорд, Абдулбасиров, Стуленков
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 9, Певнев - 9, Барашков - 8, Комолов - 7, Савков - 5, Зайцев - 4, Воронов - 2, Балашов - 2, Личутин - 1

В составе хозяев площадки лучшим стал американский центровой Джален Рейнольдс. В его активе 26 очков, 10 подборов, четыре передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+34».

В составе гостей лучшим оказался российский защитник Александр Платунов, на его счету 16 очков, один подбор, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+6».

Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
