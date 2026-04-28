УНИКС уверенно обыграл МБА-МАИ во второй встрече четвертьфинала плей-офф Единой лиги

В Казани на арене «Баскет-холл» закончился второй матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором встречались местный УНИКС и московский клуб МБА-МАИ. Игра завершилась уверенной победой УНИКСа — 83:63. Счёт в серии — 2-0 в пользу УНИКСа.

В составе хозяев площадки лучшим стал американский центровой Джален Рейнольдс. В его активе 26 очков, 10 подборов, четыре передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+34».

В составе гостей лучшим оказался российский защитник Александр Платунов, на его счету 16 очков, один подбор, две передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+6».