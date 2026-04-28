Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Брэд Стивенс признан лучшим баскетбольным руководителем НБА по итогам сезона-2025/2026

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс получил награду лучшему руководителю НБА по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Для Стивенса это второе в карьере признание — ранее он выигрывал этот приз по итогам сезона-2023/2024. Таким образом, он стал 12-м руководителем в истории НБА, которому удалось получить награду более одного раза. В сезоне-2023/2024 «Селтикс» стали чемпионами НБА, одолев в финальной серии «Даллас Маверикс».

В этом сезоне «Бостон» завершил регулярный чемпионат с балансом 56-26.

В серии первого раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» «Бостон» ведёт со счётом 3-1. Следующий матч между командами состоится в ночь на 29 апреля.

