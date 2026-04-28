ФИБА, НБА и Евролига провели переговоры о будущем европейского баскетбола

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала заявление по итогам встречи с представителями НБА и Евролиги, которая прошла в штаб-квартире в Швейцарии, сообщает пресс-служба ФИБА.

«В ходе встречи прошли конструктивные обсуждения будущего европейского баскетбола и возможных направлений сотрудничества. Все три стороны договорились продолжить диалог в ближайшие недели», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что стороны стремятся унифицировать международную баскетбольную среду и не допустить повторения сценария сезона-2000/2001, когда европейский баскетбол был разделён на Евролигу и ФИБА Супролигу.