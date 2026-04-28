Главная Баскетбол Новости

Французский «Бурк» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале «Бешикташ»

Французский «Бурк» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале «Бешикташ»
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Бурк-ан-Бресс (Франция) прошёл второй матч финальной серии Еврокубка, в котором «Бурк» принимал «Бешикташ». Хозяева неплохо начали встречу, поведя после первой четверти со счётом 25:17. К большому перерыву гости вышли вперёд — 38:40. В третьей десятиминутке лидер снова поменялся — 55:52 в пользу французской команды. Четвёртую четверть «Бешикташ» выиграл со счётом 19:18, но всё же уступил в матче со счётом 71:73.

Еврокубок . Финал. 2-й матч
28 апреля 2026, вторник. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
73 : 71
Бешикташ
Стамбул, Турция

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бурка». Французская команда завоевала трофей Еврокубка.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Кокила, набравший 18 очков.

В составе «Бешикташа» самым результативным оказался Джона Мэтьюс, набравший 18 очков.

Материалы по теме
«Бурк» на выезде обыграл «Бешикташ» в первом матче финала Еврокубка
