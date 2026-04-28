Ник Райт высказался о камбэке «Лейкерс» в третьем матче серии с «Хьюстоном»

Спортивный комментатор и аналитик Ник Райт оценил волевую победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (112:108) ОТ, назвав её одним из самых невероятных событий в истории спорта.

«Я считаю, тут даже нечего обсуждать. В разгар плей-офф НБА мы увидели следующее: самый возрастной игрок лиги, который, между прочим, величайший игрок в истории, человек, набравший больше всех очков, проведший на площадке больше всех минут, сыгравший больше всех матчей, становится центральной фигурой в одном из самых невероятных камбэков в последние секунды вообще за всю историю НБА. Проигрывают шесть очков, остаётся 25 секунд, и даже мяча у них нет. Что делает этот человек? Форсирует перехват, забрасывает невероятную «трёшку», сравнивает счёт. И происходит это буквально через час после того, как он со своим сыном только что устроили семейный спурт 10:0 — с аллей-упом от отца к сыну прямо на глазах у всех. Я вам вот что скажу: даже если вы проживёте 500 лет, вы никогда больше не увидите ничего подобного во встрече плей-офф НБА. Да что уж там, даже где-то на любительском турнире в фитнес-клубе такую дикую красоту увидишь нечасто», — приводит слова Райта NBA Courtside.