«Зенит» дома обыграл «Уралмаш» и сравнял счёт в серии плей-офф Единой лиги

Во вторник, 28 апреля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты со счётом 92:64 (23:16, 21:26, 21:7, 27:15) одержали победу над гостями из Екатеринбурга.

В составе хозяев площадки лучшим стал американский защитник Ксавьер Мун — 16 очков, пять передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+19».

В составе гостей отличился американский форвард Хэйден Далтон — 13 очков, три подбора, одна передача, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+14».