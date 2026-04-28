«Зенит» — «Уралмаш», результат матча плей-офф 28 апреля 2026, счет 92:64, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» дома обыграл «Уралмаш» и сравнял счёт в серии плей-офф Единой лиги
Во вторник, 28 апреля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты со счётом 92:64 (23:16, 21:26, 21:7, 27:15) одержали победу над гостями из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Карасёв, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Воронцевич, Емченко, Земский, Шаманич
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Попов, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

В составе хозяев площадки лучшим стал американский защитник Ксавьер Мун — 16 очков, пять передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+19».

В составе гостей отличился американский форвард Хэйден Далтон — 13 очков, три подбора, одна передача, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+14».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
