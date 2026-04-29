Велимир Перасович: мы лидируем 2-0, очень хотим завершить серию в Москве

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА-МАИ во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (83:63).

«Я очень рад, потому что мы лидируем 2-0 в серии плей-офф, что всегда крайне важно и чего непросто достичь. В первой половине играли с хорошей энергией, но показывали очень плохой баскетбол. Мы смазали 12 трёхочковых бросков, многие из которых были открытыми. Сложно создать себе задел с таким низким процентом реализации. Отмечу, мы продолжили действовать с той же жёсткостью и энергией, что наглядно демонстрирует соотношение подборов в нашу пользу. У нас были и другие опции, и в третьей четверти нам удалось окончательно переломить ход встречи.

После домашних матчей ведём со счётом 2-0 и сохраняем преимущество своей площадки. Надеюсь, что сумеем провести хорошую третью игру. Очень хотим одержать победу и завершить серию в Москве. Однако это будет непросто, потому что МБА-МАИ – действительно хорошая команда», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.