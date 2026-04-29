Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Велимир Перасович: мы лидируем 2-0, очень хотим завершить серию в Москве

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА-МАИ во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (83:63).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 63
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 12, Швед - 10, Пьерр - 9, Беленицкий - 6, Д. Кулагин - 6, М. Кулагин - 6, Захаров - 5, Лопатин - 3, Манфорд, Абдулбасиров, Стуленков
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 9, Певнев - 9, Барашков - 8, Комолов - 7, Савков - 5, Зайцев - 4, Воронов - 2, Балашов - 2, Личутин - 1

«Я очень рад, потому что мы лидируем 2-0 в серии плей-офф, что всегда крайне важно и чего непросто достичь. В первой половине играли с хорошей энергией, но показывали очень плохой баскетбол. Мы смазали 12 трёхочковых бросков, многие из которых были открытыми. Сложно создать себе задел с таким низким процентом реализации. Отмечу, мы продолжили действовать с той же жёсткостью и энергией, что наглядно демонстрирует соотношение подборов в нашу пользу. У нас были и другие опции, и в третьей четверти нам удалось окончательно переломить ход встречи.

После домашних матчей ведём со счётом 2-0 и сохраняем преимущество своей площадки. Надеюсь, что сумеем провести хорошую третью игру. Очень хотим одержать победу и завершить серию в Москве. Однако это будет непросто, потому что МБА-МАИ – действительно хорошая команда», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф
Сперва было волнительно. Затем ЦСКА показал класс «Енисею» в плей-офф
