Результаты матчей плей-офф Единой лиги 28 апреля 2026 года

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 28 апреля
Комментарии

Во вторник, 28 апреля, в Единой лиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты четвертьфинальных встреч плей-офф Единой лиги 28 апреля:

УНИКС — МБА-МАИ — 83:63 (2-0);

«Зенит» — «Уралмаш» — 92:64 (1-1);

Отметим, что в сериях четвертьфиналов команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1».

29 апреля пройдут вторые матчи в других четвертьфинальных сериях. Московский ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», а краснодарский «Локомотив-Кубань» — с пермской «Бетсити Пармой».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Единая лига объявила финалистов индивидуальных наград сезона-2025/2026
Комментарии
