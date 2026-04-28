«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

Завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле принимал «Жальгирис». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 89:78 (22:20, 25:9, 18:28, 24:21). Счёт в серии до трёх побед стал 1-0 в пользу турецкого клуба.

Лучшим игроком матча стал турецкий баскетболист «Фенербахче» Тарик Биберович. На его счету 26 очков и один подбор при коэффициенте эффективности «+22».

У «Жальгириса» отличился американский защитник Найджел Уильямс-Госс — 24 очка, два подбора и шесть передач при коэффициенте эффективности «+24».

Второй матч в серии состоится 30 апреля.