«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
Завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле принимал «Жальгирис». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 89:78 (22:20, 25:9, 18:28, 24:21). Счёт в серии до трёх побед стал 1-0 в пользу турецкого клуба.
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Лучшим игроком матча стал турецкий баскетболист «Фенербахче» Тарик Биберович. На его счету 26 очков и один подбор при коэффициенте эффективности «+22».
У «Жальгириса» отличился американский защитник Найджел Уильямс-Госс — 24 очка, два подбора и шесть передач при коэффициенте эффективности «+24».
Второй матч в серии состоится 30 апреля.
