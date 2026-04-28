«Олимпиакос» обыграл «Монако» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги

Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
«Олимпиакос» — «Монако», результат матча 28 апреля 2026, счет 91:70, Евролига-2025/2026

Комментарии

В Пирее (Греция) завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и «Монако». Игра закончилась победой греческой команды со счётом 91:70.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
91 : 70
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 20 очков.

В составе «Монако» 17 очков набрал Майк Джеймс, 15 очков на счету Альфа Диалло.

Вторая встреча в серии состоится в Греции 30 апреля.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).

Сейчас читают:
Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги
