«Олимпиакос» обыграл «Монако» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги

В Пирее (Греция) завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и «Монако». Игра закончилась победой греческой команды со счётом 91:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 20 очков.

В составе «Монако» 17 очков набрал Майк Джеймс, 15 очков на счету Альфа Диалло.

Вторая встреча в серии состоится в Греции 30 апреля.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).