Еврокубок: результаты матчей 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, состоялся второй матч финальной серии плей-офф Еврокубка в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Результат первой встречи финальной серии на 28 апреля:

«Бурк» — «Бешикташ» — 73:71.

Таким образом, французский «Бурк» впервые в своей истории выиграл Еврокубок. Победитель финала решался в двух матчах.

В составе хозяев ангольский центровой Кевин Кокила набрал 18 очков, а защитник сборной Франции Адам Мокока отметился дабл-даблом (17 очков и 10 подборов).

В составе «Бешикташа» самым результативным стал Джона Мэтьюс, набравший 18 очков.