Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок-2025/2026: результаты на 28 апреля 2026, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 28 апреля
Комментарии

Во вторник, 28 апреля, состоялся второй матч финальной серии плей-офф Еврокубка в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Результат первой встречи финальной серии на 28 апреля:

«Бурк» — «Бешикташ» — 73:71.

Таким образом, французский «Бурк» впервые в своей истории выиграл Еврокубок. Победитель финала решался в двух матчах.

В составе хозяев ангольский центровой Кевин Кокила набрал 18 очков, а защитник сборной Франции Адам Мокока отметился дабл-даблом (17 очков и 10 подборов).

В составе «Бешикташа» самым результативным стал Джона Мэтьюс, набравший 18 очков.

Календарь плей-офф Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Еврокубка сезона-2025/2026
Сейчас читают:
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android