Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
«Валенсия» — «Панатинаикос», результат матча 28 апреля 2026, счет 67:68, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Валенсию» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
В Валенсии (Испания), завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором местная «Валенсия» принимала греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой гостей со счётом 68:67. Счёт в серии 1-0 в пользу «Панатинаикоса».

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
67 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский защитник Кендрик Нанн, набравший 20 очков и совершивший два подбора. 12 очков и семь подборов на счету Матиаса Лессора.

В составе «Валенсии» отличился Жан Монтеро, набравший 15 очков и совершивший четыре подбора. 12 очков на счету Брэкстона Ки.

Следующий матч в этой серии состоится 30 апреля в Валенсии.

