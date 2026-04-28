«Панатинаикос» обыграл «Валенсию» в первом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Валенсии (Испания), завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором местная «Валенсия» принимала греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой гостей со счётом 68:67. Счёт в серии 1-0 в пользу «Панатинаикоса».

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский защитник Кендрик Нанн, набравший 20 очков и совершивший два подбора. 12 очков и семь подборов на счету Матиаса Лессора.

В составе «Валенсии» отличился Жан Монтеро, набравший 15 очков и совершивший четыре подбора. 12 очков на счету Брэкстона Ки.

Следующий матч в этой серии состоится 30 апреля в Валенсии.