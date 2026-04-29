Деян Радоньич: мы должны быть готовы играть весь матч достаточно хорошо, чтобы победить

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (92:64).

«Это серия плей-офф, и теперь счёт 1-1. Сегодня мы неплохо поработали, провели хороший матч. Вторая половина игры нам удалась – как в нападении, так и в защите. Так что третья встреча впереди, и мы должны быть готовы к ней. Мы выполнили много правильных действий в защите в третьей четверти, но, думаю, если ты хочешь играть и побеждать такую хорошую команду, как «Уралмаш», нужно играть все 40 минут. 10 минут недостаточно. Это был хороший отрезок для нас – 22 пропущенных очка во второй половине, однако, как я уже сказал, мы должны быть готовы играть весь матч достаточно хорошо, чтобы победить их», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.