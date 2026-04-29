Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Деян Радоньич: мы должны быть готовы играть весь матч достаточно хорошо, чтобы победить

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (92:64).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер - 16, Роберсон - 16, Мун - 16, Мартюк - 11, Джузэнг - 10, Емченко - 10, Жбанов - 7, Земский - 3, Шаманич - 2, Узинский - 1, Карасёв, Воронцевич
Уралмаш: Далтон - 13, Эллис - 12, Карданахишвили - 8, Герасимов - 8, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Даглас - 5, Попов - 5, Белянков - 2, Пынько, Писклов, Новиков

«Это серия плей-офф, и теперь счёт 1-1. Сегодня мы неплохо поработали, провели хороший матч. Вторая половина игры нам удалась – как в нападении, так и в защите. Так что третья встреча впереди, и мы должны быть готовы к ней. Мы выполнили много правильных действий в защите в третьей четверти, но, думаю, если ты хочешь играть и побеждать такую хорошую команду, как «Уралмаш», нужно играть все 40 минут. 10 минут недостаточно. Это был хороший отрезок для нас – 22 пропущенных очка во второй половине, однако, как я уже сказал, мы должны быть готовы играть весь матч достаточно хорошо, чтобы победить их», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.

