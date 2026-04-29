Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Уралмаша» Юдин: мы не смогли создать ничего в нападении

Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин подвёл итоги второй встречи четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (64:92).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер - 16, Роберсон - 16, Мун - 16, Мартюк - 11, Джузэнг - 10, Емченко - 10, Жбанов - 7, Земский - 3, Шаманич - 2, Узинский - 1, Карасёв, Воронцевич
Уралмаш: Далтон - 13, Эллис - 12, Карданахишвили - 8, Герасимов - 8, Нэльсон - 6, Нэвелс - 5, Даглас - 5, Попов - 5, Белянков - 2, Пынько, Писклов, Новиков

«Понятно было, что после поражения они начнут матч, наверное, с удвоенной энергией. Первая четверть этому подтверждение. В первой половине, я могу сказать, особенно во второй четверти, мы вернулись в игру и, в принципе, в какой-то момент эмоционально, может быть, даже перехватили инициативу, но после перерыва «Зенит» полностью доминировал. Мы не смогли создать ничего в нападении. Закончили четверть с тремя командными фолами. Четвёртый фол был техническим за 15 секунд до конца. Играли слишком мягко для такой игры, для игры плей-офф», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android