Тренер «Уралмаша» Юдин: мы не смогли создать ничего в нападении

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин подвёл итоги второй встречи четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (64:92).

«Понятно было, что после поражения они начнут матч, наверное, с удвоенной энергией. Первая четверть этому подтверждение. В первой половине, я могу сказать, особенно во второй четверти, мы вернулись в игру и, в принципе, в какой-то момент эмоционально, может быть, даже перехватили инициативу, но после перерыва «Зенит» полностью доминировал. Мы не смогли создать ничего в нападении. Закончили четверть с тремя командными фолами. Четвёртый фол был техническим за 15 секунд до конца. Играли слишком мягко для такой игры, для игры плей-офф», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.