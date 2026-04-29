Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер МБА-МАИ Карасёв: у нас закончились силы, а ротация полностью провалилась

Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (63:83).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 63
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 12, Швед - 10, Пьерр - 9, Беленицкий - 6, Д. Кулагин - 6, М. Кулагин - 6, Захаров - 5, Лопатин - 3, Манфорд, Абдулбасиров, Стуленков
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 9, Певнев - 9, Барашков - 8, Комолов - 7, Савков - 5, Зайцев - 4, Воронов - 2, Балашов - 2, Личутин - 1

«Всё просто – насколько у нас хватило сил, настолько отыгрались. Мы действовали без центровых против УНИКСа, который имеет очень рослый состав и, наверное, сильнейшую пару в лиге – Джалена Рейнольдса с Маркусом Бингэмом. Поэтому у нас были в этом проблемы. Сергей Балашов сейчас играет на уколах и показывает примерно 25% от своего баскетбола. Остальные у нас четвёртые номера, и с отсутствием Андрея Зубкова ротация полностью провалилась. Когда мы выпускаем маленький состав, понятно, что полностью проигрываем подбор.

Также уже казанцы почувствовали игру, повели 10 очков, начали забрасывать свободные трёхочковые, а у нас закончились силы. Понятно, что по нападению тоже не было такого разнообразия. Пока мы могли действовать быстро, агрессивно, переходить – что-то получалось, потому что в определённых ситуациях и в позиционной игре у нас особо вариантов не было. У нас был всего один день для восстановления. Мы немного сместили приоритеты в нападении и в защите. Вначале это, пока были силы, работало. Дальше, конечно, решают люди. То есть ты или можешь держать эту концентрацию, агрессию на протяжении всех 40 минут, или начинаешь просаживаться. Дома хотелось бы, чтобы команда поправилась, чтобы была ротация», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android