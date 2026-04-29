Тренер МБА-МАИ Карасёв: у нас закончились силы, а ротация полностью провалилась

Главный тренер баскетбольного клуба МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (63:83).

«Всё просто – насколько у нас хватило сил, настолько отыгрались. Мы действовали без центровых против УНИКСа, который имеет очень рослый состав и, наверное, сильнейшую пару в лиге – Джалена Рейнольдса с Маркусом Бингэмом. Поэтому у нас были в этом проблемы. Сергей Балашов сейчас играет на уколах и показывает примерно 25% от своего баскетбола. Остальные у нас четвёртые номера, и с отсутствием Андрея Зубкова ротация полностью провалилась. Когда мы выпускаем маленький состав, понятно, что полностью проигрываем подбор.

Также уже казанцы почувствовали игру, повели 10 очков, начали забрасывать свободные трёхочковые, а у нас закончились силы. Понятно, что по нападению тоже не было такого разнообразия. Пока мы могли действовать быстро, агрессивно, переходить – что-то получалось, потому что в определённых ситуациях и в позиционной игре у нас особо вариантов не было. У нас был всего один день для восстановления. Мы немного сместили приоритеты в нападении и в защите. Вначале это, пока были силы, работало. Дальше, конечно, решают люди. То есть ты или можешь держать эту концентрацию, агрессию на протяжении всех 40 минут, или начинаешь просаживаться. Дома хотелось бы, чтобы команда поправилась, чтобы была ротация», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.