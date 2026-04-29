Дабл-дабл Тейтума не помог «Бостону» закончить серию с «Филадельфией» в НБА

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 113:97.

Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-2.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 33 очка, четыре подбора и восемь передач. Также в составе победителей стоит отметить разыгрывающего Тайриза Макси, у которого дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Лёгкий форвард Джейсон Тейтум из «Селтикс» оформил дабл-дабл из 24 очков и 16 подборов.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».