Бостон Селтикс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 29 апреля 2026, счет 97:113, плей-офф НБА — 2025/2026

Дабл-дабл Тейтума не помог «Бостону» закончить серию с «Филадельфией» в НБА
Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на паркете «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 113:97.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 22, Притчард - 12, Вучевич - 8, Хозер - 8, Кета - 8, Уайт - 6, Гарза - 4, Шейерман - 3, Уолш - 1, Уильямс - 1, Харпер Мл., Гонсалес, Шульга, Бэнтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 25, Граймс - 18, Джордж - 16, Эджкомб - 10, Драммонд - 5, Убре - 4, Барлоу - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Бона, Уокер

Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-2.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 33 очка, четыре подбора и восемь передач. Также в составе победителей стоит отметить разыгрывающего Тайриза Макси, у которого дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Лёгкий форвард Джейсон Тейтум из «Селтикс» оформил дабл-дабл из 24 очков и 16 подборов.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
