«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в пятом матче плей-офф НБА и вышел вперёд в серии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 126:97. Счёт в серии — 3-2.

В составе «Нью-Йорка» дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс — 16 очков, 14 подборов и шесть передач. Также дабл-дабл на счету форварда О Джи Ануноби — 17 очков, 10 подборов и одна передача. Защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков в составе своего клуба — 39.

Лучшую результативность в «Атланте» показал форвард Джален Джонсон, оформивший дабл-дабл — 18 очков, 10 подборов и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 30 апреля.

«Нью-Йорк» занял третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате. «Атланта» финишировала на шестом месте на Востоке.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».