Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Атланта Хоукс, результат матча 29 апреля 2026, счет 126:97 плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в пятом матче плей-офф НБА и вышел вперёд в серии
Комментарии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 126:97. Счёт в серии — 3-2.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Ануноби - 17, Таунс - 16, Альварадо - 12, Сохан - 10, Кларксон - 9, Харт - 9, Робинсон - 7, Бриджес - 7, Макбрайд, Дадье, Колек, Шамет, Диавара, Хукпорти
Атланта Хоукс: Джонсон - 18, Дэниэлс - 17, Александер-Уолкер - 16, Оконгву - 16, Куминга - 13, Макколлум - 6, Винсент - 6, Хилд - 5, Уоллес, Рисашер, Брэдли, Ньюэлл, Гуйе, Кисперт

В составе «Нью-Йорка» дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс — 16 очков, 14 подборов и шесть передач. Также дабл-дабл на счету форварда О Джи Ануноби — 17 очков, 10 подборов и одна передача. Защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков в составе своего клуба — 39.

Лучшую результативность в «Атланте» показал форвард Джален Джонсон, оформивший дабл-дабл — 18 очков, 10 подборов и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 30 апреля.

«Нью-Йорк» занял третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате. «Атланта» финишировала на шестом месте на Востоке.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android