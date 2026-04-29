Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 29 апреля 2026, счет 114:95, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» одолел «Портленд» и вышел в 1/4 финала плей-офф. У Вембаньямы — дабл-дабл
Комментарии

Утром 29 апреля завершился пятый матч 1/8 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 114:95. Счёт в серии — 4:1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 95
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 21, Шампани - 19, Вембаньяма - 17, Харпер - 17, Касл - 15, Васселл - 10, Джонсон - 7, Корнет - 5, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 22, Грант - 12, Уильямс - 11, Сиссоко - 11, Клингэн - 10, Холидэй - 8, Камара - 7, Хендерсон - 5, Шарп - 5, Тибулл - 2, Крейчи - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй

В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник ДеАарон Фокс — в его активе 21 очко. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 17 очков и 14 подборов. Также на его счету три передачи.

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал лёгкий форвард Дени Авдия, набравший 22 очка, а также совершивший три подбора и три передачи.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Сан-Антонио» прошёл во второй раунд, «Филадельфия» обыграла «Бостон». Плей-офф НБА — LIVE
Live
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android