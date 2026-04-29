«Сан-Антонио» одолел «Портленд» и вышел в 1/4 финала плей-офф. У Вембаньямы — дабл-дабл

Утром 29 апреля завершился пятый матч 1/8 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 114:95. Счёт в серии — 4:1.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник ДеАарон Фокс — в его активе 21 очко. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 17 очков и 14 подборов. Также на его счету три передачи.

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал лёгкий форвард Дени Авдия, набравший 22 очка, а также совершивший три подбора и три передачи.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».