НБА: результаты игр плей-офф на 29 апреля

В ночь на 29 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 29 апреля:

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 126:97 — счёт в серии 3-2.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:95 — счёт в серии 4-1.

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 97:113 — счёт в серии 3-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».