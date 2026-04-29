В среду, 29 апреля, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 29 апреля:

19:30 мск — ЦСКА — «Енисей» (счёт в серии 1-0);

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» (счёт в серии 1-0).

В первом раунде плей-офф встречаются следующие пары: победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Финишировавший в регулярке третьим «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сразится с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.